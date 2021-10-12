Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre futbolcular, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde çalıştı.

Antrenman öncesi Yeni Malatyasporlu taraftarlar, Sumudica'ya "hoş geldin" ziyaretinde bulunarak, çiçek verdi.

AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri
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