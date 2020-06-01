Spor yapmayı keyifli hale getirmenin yolları nelerdir? Birçok insan için zorlayıcı ve yorucu olan egzersizler, küçük detaylara dikkat edilerek zamanın su gibi aktığı keyifli egzersizlere dönüşüyor. Peki, spor yapmayı keyifli hale getirmenin yolları nelerdir?

Spor yaparken zamanın nasıl geçtiğiniz anlamamak ve keyifli spor yapmak için küçük detaylara dikkat etmeniz gerekiyor.İşte sporu eğlenceye dönüştüren uygulamalar…

SPORU TURA DÖNÜŞTÜRÜN

Spor yürüyüşünüzü aynı parkurla kısıtlamak yerine şehir turu yapmak, sizin için daha eğlenceli olacaktır. Zaman ayırıp gitmeye fırsat bulamadığınız yerleri de böylece gezmiş olacak ve sporunuza işlevsellik katmış olacaksınız.

AÇIK ALANLARI TERCİH EDİN

Evde ve kapalı alanlarda spor yapmak sıkıcı etki oluşturabilir. Özellikle güzel havalarda egzersizleri dışarıda yapmak egzersizi bir görev olmaktan çıkarıp hobiye dönüştürecektir. Doğayla yapacağınız buluşmalar, spor isteğinizi artıracak, uzun soluklu ve verimli aktiviteler yapacaksınız.

MÜZİKTEN VAZGEÇMEYİN

Spor yaparken kendinizi sürprizlere hazırlayın. Arkadaşınızdan kendiniz için sürpriz bir müzik listesi hazırlamasını isteyin. Egzersiz boyunca dinleyeceğiniz yeni müzikler ve sıradaki parçalar, sizde merak uyandırarak egzersizlerinize keyif katacaktır.

GRUBA KATILIN

Bir koşuya ya da grup etkinliğine katılarak spor yapmayı çok keyifli hale getirebilirisiniz. Gruba uyarak koşabilir ya da bisiklet turunda pedal çevirebilirsiniz.

SINIRLARI KALDIRIN

Spor yaparken hep aynı egzersizleri tekrarlamayın. Trambolin macerası ya da sizi heyecanlandıracak farklı aktiviteler, sporu çok daha keyifli hale getirmenizi sağlayacaktır.

SOSYAL AKTİVİTEYE DÖNÜŞTÜRÜN

Sporu tek başınıza yapmaya çalışmak biraz sıkıcı olabilir. Kendinizi yanında iyi hissettiğiniz bir arkadaşla beraber bisiklet sporu yapmak ya da parkurda beraber egzersizler yapmak, sporunuzu çok daha eğlenceli hale getirecektir.

TEKNOLOJİYİ İHMAL ETMEYİN

Cep telefonunuzla veya sporunuza uygun tasarlanmış elektronik cihazlarla performansınız takip edin. Bu, daha bilinçli ve verimli spor yapmanızı sağlayarak egzersizlerden keyif almanızı sağlayacaktır.