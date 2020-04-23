Spor yapmak için bisikletle Taksim'e geldi, ceza yedi
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Taksim, Polis, Haber

Spor yapmak için bisikletle Taksim'e geldi, ceza yedi

Spor yapmak için bisikletle Taksim'e geldi, ceza yedi Iraklı bir genç, spor yapmak için sokağa çıkma kısıtlamalarını umursamayarak Taksim'e geldi.

23.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:04

Spor yapmak için bisikletle Taksim'e geldi, ceza yedi

İSTANBUL - Iraklı bir genç, spor yapmak için sokağa çıkma kısıtlamalarını umursamayarak Taksim'e geldi. Polis ekipleri tarafından durdurulan gence bin TL ceza kesildi.

Taksim Meydan'da polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamalarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Durdurulan bir bisiklet sürücüsü ise spor yapmak için Şişli'den geldiğini ve evine gitmek istediğini söyledi. Iraklı olduğunu belirten Isam Mohammed Rashid, sokağa çıkma yasağından haberi olmadığını öne sürdü. Isam Mohammed Rashid'e sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 1.000 TL cezası kesildi.

Spor yapmak için bisikletle Taksim'e geldi, ceza yedi

Kaynak: İHA

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