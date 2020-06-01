Spor yaparken şık görünmenin püf noktaları
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Spor yaparken şık görünmenin püf noktaları

Spor yaparken şık olmak, spora olan isteğinizi ve spor performansınızı doğrudan etkileyecektir. Spor giyiminin püf noktaları ile rahat ve özgürce spor yapabileceksiniz. Peki, spor yaparken şık görünmenin püf noktaları nelerdir?

Spor yaparken şık görünmenin püf noktaları
01.06.2020 16:28 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:32

Spor performansınızı maksimum seviyeye çıkarmak için şık ve işlevsel şekilde giyinmelisiniz. Hem şık göründüğünüzü bilmek hem de rahat olmak spor yapmanızı oldukça kolaylaştıracak.

BANDANA KULLANIN

Uzun saçlı da olsanız kısa saçlı da olsanız, spor yaparken bandana takmak sizi şık gösterecektir. Aynı zamanda rahat olmanızı sağlayan bandana, spor yaparken saçlarınızı düşünmenize gerek bırakmayacak. Terlerken damlayan terleriniz için devamlı havlu kullanmanıza da gerek kalmayacak.

Spor yaparken şık görünmenin püf noktaları

CANLI RENKLERİ TERCİH EDİN

Spor yaparken koyu renk kıyafetler giyildiği yönünde genel ama yanlış bir kanı var. Spor yaparken pembe yeşil ve mor gibi canlı renkleri tercih etmeniz, kendinizi daha canlı hissetmenizi sağlayacak. Aynı renkleri aksesuar ve ayakkabılara da yansıtabilirsiniz.

Spor yaparken şık görünmenin püf noktaları

KENDİNİZİ RAHAT HİSSEDİN

Spor giyimde şık görünmek için öncelikle kendinizi rahat hissetmelisiniz. Sevdiğiniz renk ve sevdiğiniz tarzda seçeceğiniz ürünler, kendinizi özgür hissetmenizi sağlayacak. Aynanın karşısına geçtiğinizde kendinizi şık bulmanız ve spor yaparken rahat olmanız, spor giyimi doğru şekilde tamamladığınızı gösterir.

Spor yaparken şık görünmenin püf noktaları

AÇINIZI TOPLAYIN

Spor yaparken yorgunluktan ve terden dağılan saçınız, bitkin bir görüntü çizmenize neden olabilir. Bu görüntüyü engellemek için saçınızı toplamak etkili çözüm olacaktır. Sade bir at kuyruğu yapmak, hem rahat bir spor yapmanızı hem de şık görünmenizi sağlayacaktır.

Spor yaparken şık görünmenin püf noktaları

ÖZEL TASARIMLARI DENEYİN

Markaların spor giyim için tasarladığı özel tasarım ürünleri deneyebilirsiniz. Renkli taytlar, özel kesim atletler vekonforlu ayakkabılar, hem şık görünmenizi hem de rahat spor yapmanızı sağlayacak.

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