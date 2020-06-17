Spor Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Düzenli yapılan sporun faydaları olduğu kadar uygun olmayan antrenmanların vereceği hasarlar kalıcı sakatlıklara da yol açabilir.

Düzenli yapılan sporun faydaları olduğu kadar uygun olmayan antrenmanların vereceği hasarlar kalıcı sakatlıklara da yol açabilir. Virüsten dolayı yaklaşık iki buçuk aydır evdeyiz ve hareketsizlikten dolayı kontrolsüz bir şeklide spor yapmak geri dönülmez sonuçlar doğurabilir. Vatandaşlar evde kaldığımız bu süreyi telafi etmek isteyecekler. Spor yapmanın orta ya da uzun vadede sonuç gösterdiğini unutmayın sportif aktivitelerinize yavaş yavaş başlamak ve yavaş yavaş arttırmakta fayda var. Antrenman kişiye özel hazırlanmalı ve ihtiyaçlar iyi tespit edilmelidir. Kişinin anatomik problemleri, kas kuvvet ve esneklik eksikleri iyi tespit edilmezse sakatlık da kaçınılmaz olacaktır. Profesyonel sporcular sürekli kontrol altındadırlar ancak sürekli aktif olmayan insanlar spora başlangıç aşamasında özellikle risk altında.

Ani Ölümler Erkeklerde Daha Fazla

Sporda en korkulan durumlardan birisi ani ölümlerdir. Sportif aktivite sırasında veya takip eden 1 saat içinde herhangi bir travma olmaksızın gerçekleşen ölümler bu şekilde tanımlanır. Erkeklerde ve 35 yaş üstünde görülme oranı daha yüksektir. Genç erişkin sporcular spor yapmayan yaşıtları ile karşılaştırldığında ani ölüm görülme sıklığı 2,5 kat daha fazladır. Bu nedenle spora başlamadan önce hekime başvurulmalı, bir aile ve kişisel hastalık öyküsü almak ani ölüm riskini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Spora Başlamadan Sakatlıkların Önüne Geçin

Spora başlamadan sakatlıkların önüne geçmek sizin elinizde. Spor, sağlıklı yaşam demektir. Beslenme şekli ve düzenli uyku da bunun önemli bir parçasıdır. Planlı programlı çalışmak ve ilerlemek gerekiyor. Vücudunuzu iyi tanıyın ve sinyalleri iyi okuyun. Günlük haftalık ve aylık antrenman planlanmaları mümkünse uzman görüşü alınarak yapılmalıdır. Planda yapılan ani ve hızlı değişiklikler vücudun dengesi için kötü sonuçlar doğurabilir.