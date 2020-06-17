Spor Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Spor Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Düzenli yapılan sporun faydaları olduğu kadar uygun olmayan antrenmanların vereceği hasarlar kalıcı sakatlıklara da yol açabilir.

Spor Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
17.06.2020 12:46 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:54

Düzenli yapılan sporun faydaları olduğu kadar uygun olmayan antrenmanların vereceği hasarlar kalıcı sakatlıklara da yol açabilir. Virüsten dolayı yaklaşık iki buçuk aydır evdeyiz ve hareketsizlikten dolayı kontrolsüz bir şeklide spor yapmak geri dönülmez sonuçlar doğurabilir. Vatandaşlar evde kaldığımız bu süreyi telafi etmek isteyecekler. Spor yapmanın orta ya da uzun vadede sonuç gösterdiğini unutmayın sportif aktivitelerinize yavaş yavaş başlamak ve yavaş yavaş arttırmakta fayda var. Antrenman kişiye özel hazırlanmalı ve ihtiyaçlar iyi tespit edilmelidir. Kişinin anatomik problemleri, kas kuvvet ve esneklik eksikleri iyi tespit edilmezse sakatlık da kaçınılmaz olacaktır. Profesyonel sporcular sürekli kontrol altındadırlar ancak sürekli aktif olmayan insanlar spora başlangıç aşamasında özellikle risk altında.

Ani Ölümler Erkeklerde Daha Fazla

Sporda en korkulan durumlardan birisi ani ölümlerdir. Sportif aktivite sırasında veya takip eden 1 saat içinde herhangi bir travma olmaksızın gerçekleşen ölümler bu şekilde tanımlanır. Erkeklerde ve 35 yaş üstünde görülme oranı daha yüksektir. Genç erişkin sporcular spor yapmayan yaşıtları ile karşılaştırldığında ani ölüm görülme sıklığı 2,5 kat daha fazladır. Bu nedenle spora başlamadan önce hekime başvurulmalı, bir aile ve kişisel hastalık öyküsü almak ani ölüm riskini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Spora Başlamadan Sakatlıkların Önüne Geçin

Spora başlamadan sakatlıkların önüne geçmek sizin elinizde. Spor, sağlıklı yaşam demektir. Beslenme şekli ve düzenli uyku da bunun önemli bir parçasıdır. Planlı programlı çalışmak ve ilerlemek gerekiyor. Vücudunuzu iyi tanıyın ve sinyalleri iyi okuyun. Günlük haftalık ve aylık antrenman planlanmaları mümkünse uzman görüşü alınarak yapılmalıdır. Planda yapılan ani ve hızlı değişiklikler vücudun dengesi için kötü sonuçlar doğurabilir.

Kaynak: Hürriyet

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi Haber
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
TBMM'de basın koridorundaki garsonda koronavirüs tespit edildi
TBMM'de basın koridorundaki garsonda koronavirüs tespit edildi
E-5'te yatarak araç kullanan sürücü kamerada
E-5'te yatarak araç kullanan sürücü kamerada
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel 'Otur yerine' diyerek uyardı
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel "Otur yerine" diyerek uyardı
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan 'Sus' işaretli gönderme
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan "Sus" işaretli gönderme
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
'Mehdi' olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
"Mehdi" olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sıla Sezen Aksu Seda Sayan Burcu Esmersoy
Spor Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Kadın İngiltere Galatasaray
Şu an buradasınız: Spor Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 12:59:28. #1.15#
title