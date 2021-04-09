Spor yapan adamın önce anahtarını sonra arabasını çaldılar

Esenyurt'ta yabancı uyruklu 2 şüpheli alışveriş merkezi içerisinde bulunan spor salonunda yine yabancı uyruklu bir adamın önce arabasının anahtarını ardından arabasını çaldı.

Esenyurt'ta yabancı uyruklu 2 şüpheli alışveriş merkezi içerisinde bulunan spor salonunda yine yabancı uyruklu bir adamın önce arabasının anahtarını ardından arabasını çaldı. Güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen şüpheliler polis tarafından yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 Nisan günü Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezi (AVM) içerisinde meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 şüpheli müşteri olarak geldikleri spor salonunun soyunma odasından yine yabancı uyruklu olan bir müşterinin arabasının anahtarını çaldıktan sonra otoparktan da arabayı alarak kaçtı.

POLİS GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT ETTİ

Aracı çalınan adamın ihbarı üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler AVM çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelemelerin ardından kimliği tespit edilen iki şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Murat Delice - Erdal Can İçelli - Furkan Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı