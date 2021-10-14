Yamaç paraşütünün kalbi Toroslar'da atacak

Toroslar Belediyesince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Cumhuriyet Kupası Yamaç Paraşütü Yarışması' düzenleneceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yamaç paraşütüne uygun coğrafyası, iklimi, dağları ve tepeleri ile yamaç paraşütü tutkunlarının yeni adresi olan Toroslar, Türkiye, Rusya, İran, Almanya, Bangladeş, Ukrayna ve Bulgaristan'dan 60 yamaç paraşütü pilotunu ağırlayacak. Musalı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek yarışma, 16 Ekim Cumartesi ve 17 Ekim Pazar günü saat 12.00'de, genel, spor, kulüp ve kadın klasmanlarında yapılacak. Dereceye girenlere ödülleri, 17 Ekim Pazar günü yapılacak uçuşların ardından takdim edilecek.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu'ndan onaylı olan yarışma, THSF yamaç paraşütü mesafe yarışmaları talimatnamesine de uygun olarak organize edilecek. Yarışmada federasyondan yetkililer de yer alacak. Toroslar Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen yarışma ile sporcuların gelişiminin yanında bölgede bulunan uçuş yerlerinin dünyadaki yamaç paraşütü pilotlarına tanıtılması da amaçlanıyor.

"Toroslarımız, yamaç paraşütüne uygun bir bölge"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, dünyanın birçok ülkesinden yamaç paraşütü tutkunlarını Toroslar'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını kaydederek, yarışmaya katılacak tüm sporculara başarılar diledi. Yılmaz; "Yamaç paraşütü hava sporlarının arasında en fazla tercih edilen bir spor dalı. Bu sporu yaygınlaştırmayı ve Toroslarımızın eşsiz güzelliklerini ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Musalı Mahallemizde gerçekleştireceğimiz etkinliğimize bekliyoruz" dedi. - MERSİN

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