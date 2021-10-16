Yahyalıspor Teknik Direktörü Yücel Sarıgül: 'Ligde ses getireceğiz' - Haberler Spor
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Yahyalıspor Teknik Direktörü Yücel Sarıgül: "Ligde ses getireceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yahyalıspor Teknik Direktörü Yücel Sarıgül:

Yahyalıspor Teknik Direktörü Yücel Sarıgül, yeni sezonda ligde ses getireceklerine inandığını söyledi.

KAYSERİ (İHA) - Yahyalıspor Teknik Direktörü Yücel Sarıgül, yeni sezonda ligde ses getireceklerine inandığını söyledi.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grupta mücadele edecek olan Yahyalıspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin ilk haftasında sahasında bir diğer Kayseri ekibi Kayseri Emar Grup FK ile sezona başlayacak olan yeşil beyazlılar genç kadrosu ile başarılı olmayı hedefliyor. Yeni sezonda BAL Liginde ses getireceklerinden emin olduğunu ifade eden Yahyalıspor Teknik Direktörü Yücel Sarıgül, "Yeni sezon çalışmalarımızı haftada 4 gün neşeli ve huzurlu bir şekilde devam ediyor. Geçen seneden hazırladığımız kadromuzun üstüne 4 veya beş kişiyle takviye yapıp hazır bir şekilde Yahyalıspor'umuzu en iyi bir şekilde lige hazırlayacağız. Ligde ses getireceğimize çok eminim, çünkü biz Yahyalı'yız. Fikstüre gelince ilk maçımız Kayseri Emar Grup FK ile oynamak avantaj mı dezavantaj mı bunu zaman gösterecek. İnşallah bizim için en hayırlısı olur ama şu bir gerçek takımları çok zorlu bir sezon bekliyor. Allah'ım hayırlısını versin, yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

Yahyalıspor Teknik Direktörü Yücel Sarıgül: Ligde ses getireceğiz

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Haber: Yahyalıspor Teknik Direktörü Yücel Sarıgül: 'Ligde ses getireceğiz' - Haberler Spor
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