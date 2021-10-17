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WRC İspanya Rallisi'nde zafer Neuville'in

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
WRC İspanya Rallisi'nde zafer Neuville'in

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İspanya'da düzenlenen 11. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İspanya'da düzenlenen 11. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.

Katalonya özerk bölgesindeki Salou kasabasında yapılan ve 17 etaptan oluşan mücadeleyi, 2 saat 34 dakika 11.8 saniyede tamamlayan Neuville, sezonun 2, kariyerinin 15. ralli zaferine ulaştı.

Toyota Gazoo sürücüsü Elfyn Evans, liderin 24.1 saniye arkasında 2'nci, Dani Sordo ise takım arkadaşı Neuville'in 35.3 saniye gerisinde 3. oldu.

Yarışı 4. sırada bitiren Sebastien Ogier (Toyota Gazoo), 204 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fransız sürücüyü, 187 puanla Evans ve 159 puanla Neuville izledi.

WRC'nin 12. ve son ayağı Monza Rallisi, 18-21 Kasım tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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Haber: WRC İspanya Rallisi'nde zafer Neuville'in - Haberler Spor
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