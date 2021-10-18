Welinton Souza: Yarın iyi oynayarak kazanmak istiyoruz

Yaşadığı sakatlığı atlattığını ifade eden Welinton, "Evet sakatlık yaşadım. Bu işimizin bir parçası. Olabilecek bir durum. Ancak atlattım. Geçen seneden birçok oyuncu var takımda. Aynı arkadaşlarımızla devam ediyoruz. Geçen sene defans olarak iyiydik. Bu sezon başında da iyi maçlar oynadık. Son maçla ilgili toplantılar yaptık. Geçen sene nasıl iyi defans yaptıysak öyle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yarın kazanmak istediklerini ifade eden tecrübeli savunmacı, "İki büyük takıma karşı iyi maçlar oynadık. Kaliteli maçlar çıkardık. Yarın da aynı şekilde iyi oynayıp kazanmak istiyoruz. Kazanıp önümüze bakacağız. Bizim için bir şey değişmiyor. Geleceğe iyi bakmak istiyoruz" diye konuştu.