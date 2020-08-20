SPOR Welinton resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş Kulübü, son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen stoper Welinton ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
20.08.2020 20:41 | Son Güncelleme: 20.08.2020 21:26
Beşiktaş Kulübü, son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen stoper Welinton ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Siyah beyazlı kulüp, bonservisini elinde bulunduran Brezilyalı stoper Welinton'u kadrosuna kattı. Beşiktaş Kulübü, oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Kaynak: DHA