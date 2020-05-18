SPOR Washington'daki Fenerbahçelilerden evsizlere yardım
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SPOR Washington'daki Fenerbahçelilerden evsizlere yardım

Washington'daki Fenerbahçelilerden evsizlere yardımWASHINGTON, (DHA) - Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'daki Fenerbahçeliler sokakta kalanlara sıcak yemek dağıttı, baklava ikram etti.

SPOR Washington'daki Fenerbahçelilerden evsizlere yardım
18.05.2020 16:18 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:18

Washington'daki Fenerbahçelilerden evsizlere yardım

WASHINGTON, (DHA) - Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'daki Fenerbahçeliler sokakta kalanlara sıcak yemek dağıttı, baklava ikram etti.

Geçen sene kurulan Washington Fenerbahçeliler Derneği, koronavirüs salgını nedeniyle daha da zor günler geçiren evsizlere sıcak yemek ikramında bulundu. Franklin Meydanı'nda gerçekleşen etkinliğe Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe formalarıyla çok sayıda kişi katıldı. Dernek üyeleri yaklaşık 200 evsize sıcak yemek dağıttı. Yemeğin yanında baklava da ikram edildi. Yemek dağıtımı sonrası fotoğraf çektiren gönüllüler 'Biz dünyaya yeteriz çünkü Fenerbahçeliyiz' yazılı pankart açtı.

'TÜRKLERİN YARDIMSEVERLİĞİNİ GÖSTERMEK İSTEDİK'

Washington Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erhan Türk, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Zorlu süreçte elimizden gelen desteği sonuna kadar veriyoruz" dedi. Türk, "Washington Fenerbahçeliler Derneği olarak koronavirüs günlerinde hem Türkiye hem Amerika'da yardımlaşma organizasyonları yapıyoruz. Koronavirüs başlar başlamaz dernek üyelerimizle koordine olarak hemen Türkiye'de düzenlenen 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' yardım kampanyasına katkıda bulunduk. Daha sonra Ahbap platformuna ve Türkiye'de ihtiyacı bulunan bazı ailelere de yardım ettik. Ayrıca Washington, Maryland ve Virginia'da yaşayan Türklerin yardımına koştuk. Ramazan ayı hayırların ayıdır; biz de Washington'da bu zorlu günlerde sokakta kalan yaklaşık 200 kimsesize sıcak yemek verdik. Türk tatlısı baklavayı da unutmadık. Türklerin duyarlılığını ve yardımseverliğini göstermek istedik. Diğer derneklere teşvik olması için önemli. Şu an tüm dünyada dernekler yarış halinde, bu çok önemli" diye konuştu.

'BİZ DÜNYAYA YETERİZ ÇÜNKÜ FENERBAHÇELİYİZ'

Dernek Başkanı Erhan Türk ayrıca "Fenerbahçe'nin büyüklüğünü her zaman gösteren Başkanımız Ali Koç öncelikle aile olarak daha sonra kulüp olarak koronavirüs sürecinde Türkiye'de tüm imkanları seferber etti. ABD'nin başkenti Washington'dan onun yaptıklarına teşekkür ediyoruz. Biz de ufak da olsa burada Fenerbahçe'nin herkesin zor anlarda da yanında olduğunu hissettirdik, mutluyuz. İnşallah daha farklı yardım kampanyaları düzenleyeceğiz. Pankarttaki gibi, 'Biz dünyaya yeteriz çünkü Fenerbahçeliyiz"' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, TÜRKİYE'DEN BÜYÜKTÜR'

Türk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye, Türkiye'den büyüktür' sözü var. Biz burada insanlar evden çıkmaya korkar ve buralara gelmezken buraya gelip moral vererek onlara yanında olduğumuzu göstermek istedik" diye sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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