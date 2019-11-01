Spor volkan demirel kendi idolümü yaratmak istiyorum
SPOR Volkan Demirel Kendi idolümü yaratmak istiyorumFenerbahçe kalesini erken bıraktığım için burukluk yaşamıyorumNasıl futbolda bir 'Volkan Demirel' karakteri çıkardıysam, antrenörlükte de bunu yapacağımŞimdiki hedeflerim daha büyükTürk futboluna ve Fenerbahçe camiasına antrenör olarak...
SPOR Volkan Demirel Kendi idolümü yaratmak istiyorum
Fenerbahçe kalesini erken bıraktığım için burukluk yaşamıyorum
Nasıl futbolda bir 'Volkan Demirel' karakteri çıkardıysam, antrenörlükte de bunu yapacağım
Şimdiki hedeflerim daha büyük
Türk futboluna ve Fenerbahçe camiasına antrenör olarak hizmet etmek istiyorum
Ömer Kaner Elit bir kurs dönemi geçirdik
İnşallah sonu da iyi olacak
Turgay İPEK - Zafer KUMRU ERZURUM (DHA) - Volkan Demirel, İdolüm yok. Çok hoca ile çalıştığım için hepsinden aldığım örnekler var, kendi idolümü yaratmak istiyorum dedi.
Türk futboluna uzun yıllar emek verdikten sonra teknik adam olmak isteyen sporcular, Erzurum'da açılan UEFA B Antrenörlük kursunu tamamladı. TFF Eğitmenleri Ömer Kaner ve Mehmet Ekşi nezaretindeki kursa Volkan Demirel'in yanı sıra Serkan Balcı, Ahmet Dursun, Egemen Korkmaz ile birlikte 30 futbolcu katıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen UEFA B Antrenörlük Kursu, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sona erdi. İki etap halinde yapılacak kursun ilk bölümüne çeşitli futbol kulüplerinden 30 isim katıldı. TFF Eğitmenleri Ömer Kaner ve Mehmet Ekşi nezaretindeki kursta adaylar eğitimleri büyük bir dikkatle izledi.
ÖMER KANER ELİT BİR KURS DÖNEMİ GEÇİRDİK
12 günlük kursun 1 Kasım itibarıyla sona erdiğini vurgulayan Ömer Kaner, UEFA B Kursu birinci etabını tamamladık. 4 ay sonra ikinci etaba katılacaklar. Havalar çok güzeldi. Elit bir kurs dönemi geçirdik. Bugün sınav olarak kursu tamamladık. Gayet başarılı gidiyor. Memnunum. İnşallah sonu da iyi olacak diye düşünüyorum diye konuştu.
VOLKAN DEMİREL FENERBAHÇE KALESİNİ ERKEN BIRAKTIĞIM İÇİN BURUKLUK YAŞAMIYORUM
Kursa katılan isimlerden Volkan Demirel, kursun tamamlanmasının ardından Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı. Kursu herkesin başarıyla bitirdiğini ve ikinci etapta buluşmak üzere ayrılacaklarını belirten Volkan Demirel, antrenörlükte örnek aldığı hocaların olduğunu ancak 'idol' diye bir şey olmadığını söyledi.
Birçok teknik direktör ile çalıştığını söyleyen Demirel, Çok hoca ile çalıştığım için hepsinden aldığım örnekler var. Kendi idolümü kendim yaratmak istiyorum. Nasıl futbolda bir Volkan Demirel karakteri çıkardıysam, hocalıkta da inşallah futbolculuk kariyerimde olduğu gibi antrenörlük kariyerimin de olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kalesini erken bıraktığım için burukluk yaşamıyorum. Her şeyin zamanı, doğru zamandır. Bu zamanda bu olması gerekiyordu. Biz de bunu yaşadık, bunu gerçekleştirdik ama herhangi bir burukluğum yok. Şimdiki hedeflerim daha büyük. Antrenör olmak ve Fenerbahçe camiasına, Türk futboluna bu anlamda hizmet etmek istiyorum. Çünkü kaleci olarak yeterince hizmet ettiğimi düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da hem antrenör olarak, hem de hoca olarak hizmet etmek isterim.
VİDEO: Spor volkan demirel kendi idolümü yaratmak istiyorum