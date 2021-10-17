Voleybol: Toplu sonuç
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3. hafta mücadelesi, 5 karşılaşmayla başladı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3. hafta mücadelesi, 5 karşılaşmayla başladı.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Altekma-Sorgun Belediyespor: 2-3
Spor Toto-Cizre Belediyespor: 3-0
Bingöl Solhanspor-Arkas Spor: 0-3
Tokat Belediye Plevne-Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3
Ziraat Bankkart- Bursa Büyükşehir Belediyespor : 3-1
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri