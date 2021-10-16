Voleybol: Toplu sonuç
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun üçüncü hafta maçları yapıldı.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun üçüncü hafta maçları yapıldı.
Ligde üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
VakıfBank- Fenerbahçe Opet: 1-3
PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Nilüfer Belediyespor-Karayolları: 3-1
Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru: 3-0
Mert Grup Sigorta-Bolu Belediyespor: 3-2
Sarıyer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit: 2-3
Türk Hava Yolları-Yeşilyurt: 3-0???
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri