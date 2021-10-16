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Voleybol: Toplu sonuç

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun üçüncü hafta maçları yapıldı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun üçüncü hafta maçları yapıldı.

Ligde üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

VakıfBank- Fenerbahçe Opet: 1-3

PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Nilüfer Belediyespor-Karayolları: 3-1

Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru: 3-0

Mert Grup Sigorta-Bolu Belediyespor: 3-2

Sarıyer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit: 2-3

Türk Hava Yolları-Yeşilyurt: 3-0???

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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