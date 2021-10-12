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Voleybol: Toplu sonuç

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ikinci hafta maçları yapıldı.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ikinci hafta maçları yapıldı.

Ligde ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Karayolları- Bolu Belediyespor: 3-2

Yeşilyurt-Sarıyer Belediyespor: 2-3

Kuzeyboru-Türk Hava Yolları: 2-3

Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank: 2-3

PTT-Mert Grup Sigorta: 3-0

Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor: 3-1

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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