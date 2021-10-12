Voleybol: Toplu sonuç
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ikinci hafta maçları yapıldı.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ikinci hafta maçları yapıldı.
Ligde ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3
Karayolları- Bolu Belediyespor: 3-2
Yeşilyurt-Sarıyer Belediyespor: 2-3
Kuzeyboru-Türk Hava Yolları: 2-3
Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank: 2-3
PTT-Mert Grup Sigorta: 3-0
Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor: 3-1
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri