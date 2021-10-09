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Voleybol: Toplu sonuç

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftası 6 maçla tamamlanırken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yeni sezon tek maçla başladı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftası 6 maçla tamamlanırken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yeni sezon tek maçla başladı.

Liglerde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit: 1-3

VakıfBank- Yeşilyurt : 3-0

Galatasaray HDI Sigorta-PTT: 1-3

Mert Grup Sigorta-Karayolları: 3-0

Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru: 3-2

Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi

Bingöl Solhanspor-Yeni Kızıltepespor: 0-3???????

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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