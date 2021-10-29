Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Salon: TVF BaşkentHakemler: Erkan Sarı, Meryem Tekol PelenkKarayolları: Gizem Mısra Aşçı, Ikic, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Kübra Kegan)Türk Hava Yolları: Rabadzhieva, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Polen Ünver...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erkan Sarı, Meryem Tekol Pelenk
Karayolları: Gizem Mısra Aşçı, Ikic, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Kübra Kegan)
Türk Hava Yolları : Rabadzhieva, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Polen Ünver (Berin Yıldırım, Janset Cemre Erkul, Ceren Önal, İrem Çor)
Setler: 20-25, 13-25, 23-25
Süre: 83 dakika (27, 26, 30)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde altıncı haftanın açılış maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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