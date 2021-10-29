Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Erkan Sarı, Meryem Tekol PelenkKarayolları: Gizem Mısra Aşçı, Ikic, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Kübra Kegan)Türk Hava Yolları: Rabadzhieva, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Polen Ünver...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erkan Sarı, Meryem Tekol Pelenk

Karayolları: Gizem Mısra Aşçı, Ikic, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Kübra Kegan)

Türk Hava Yolları : Rabadzhieva, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Polen Ünver (Berin Yıldırım, Janset Cemre Erkul, Ceren Önal, İrem Çor)

Setler: 20-25, 13-25, 23-25

Süre: 83 dakika (27, 26, 30)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde altıncı haftanın açılış maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title