Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Umut MadenMert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Biryukova, Merve İkbal Albayrak (Gizem Çerağ Düzeltir, Ayça İsmailçebioğlu)Nilüfer Belediyespor: Sobolska, Bytsenko, Hümay Topaloğlu, Maglio, Çağla Akın, Aslı...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Umut Maden
Mert Grup Sigorta : Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Biryukova, Merve İkbal Albayrak (Gizem Çerağ Düzeltir, Ayça İsmailçebioğlu)
Nilüfer Belediyespor: Sobolska, Bytsenko, Hümay Topaloğlu, Maglio, Çağla Akın, Aslı Tecimer (Buse Kayacan Sonsırma, Cansu Bir, Deniz Emrelli, Hilal Kocakara)
Setler: 25-23, 25-18, 25-17
Süre: 83 dakika (31, 28, 24)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Mert Grup Sigorta, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
AA / Musa Samur - Spor Haberleri