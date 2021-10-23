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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Umut MadenMert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Biryukova, Merve İkbal Albayrak (Gizem Çerağ Düzeltir, Ayça İsmailçebioğlu)Nilüfer Belediyespor: Sobolska, Bytsenko, Hümay Topaloğlu, Maglio, Çağla Akın, Aslı...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Umut Maden

Mert Grup Sigorta : Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Biryukova, Merve İkbal Albayrak (Gizem Çerağ Düzeltir, Ayça İsmailçebioğlu)

Nilüfer Belediyespor: Sobolska, Bytsenko, Hümay Topaloğlu, Maglio, Çağla Akın, Aslı Tecimer (Buse Kayacan Sonsırma, Cansu Bir, Deniz Emrelli, Hilal Kocakara)

Setler: 25-23, 25-18, 25-17

Süre: 83 dakika (31, 28, 24)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Mert Grup Sigorta, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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