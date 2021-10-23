Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Erol Akbulut, Metin KorkutTürk Hava Yolları: Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Polen Ünver, Rabadzhieva)Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Buse Ünal, Fedorovtseva, Popovic,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Metin Korkut

Türk Hava Yolları: Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan ( Berin Yıldırım, Polen Ünver, Rabadzhieva)

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Buse Ünal, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva (Gizem Örge, Naz Aydemir Akyol, Cansu Çetin, Beliz Başkır)

Setler: 26-24, 25-21, 25-23

Süre: 94 dakika (30, 29, 35)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Türk Hava Yolları 4. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Opet ise ilk yenilgisini yaşadı.

AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri
Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı! Yıldız futbolcular, Alanya maçında yok

Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı! Yıldız futbolcular, Alanya maçında yok

 Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek

Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek

 Su şişelerini neden tekmeledi? Antwerp maçının olay adamı Mesut Özil sessizliğini bozdu

Su şişelerini neden tekmeledi? Antwerp maçının olay adamı Mesut Özil sessizliğini bozdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title