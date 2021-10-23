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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Mimar SinanHakemler: Nurper Özbar, Turgut UzunçakmakAydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Ergül Eroğlu, Szakmary, Güldeniz Önal, Emine Arıcı (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Berra Eren)Kuzeyboru: Ikic, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Hande Korkut, Arelya...

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Nurper Özbar, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Ergül Eroğlu, Szakmary, Güldeniz Önal, Emine Arıcı ( Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Berra Eren)

Kuzeyboru: Ikic, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Hande Korkut, Arelya Karasoy (Işıl Öz, Dilek Kınık, Simay Gazi, Fulden Ural, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen, Elif Boran, Ezgi Akyaldız, Hazal Selin Arifoğlu)

Setler: 25-12, 25-13, 25-20

Süre: 79 dakika (25, 24, 30)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

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