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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: İbrahim Ünal, Engin DumanPTT: Ceren Nur Domaç, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Campos (Simay Kurt, Merve Tanyel, İlayda Uçak, Çağla Erdem)Yeşilyurt: Nilsu Şen, Kelsey, Nazlı Eda Kafkas, Strumilo, Bilge Paşa, Ceren Kapucu (Pınar Atasever, Burcu...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Engin Duman

PTT: Ceren Nur Domaç, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Campos (Simay Kurt, Merve Tanyel, İlayda Uçak, Çağla Erdem)

Yeşilyurt : Nilsu Şen, Kelsey, Nazlı Eda Kafkas, Strumilo, Bilge Paşa, Ceren Kapucu (Pınar Atasever, Burcu Yönder, Derin ezgi Taşdemir, Elisa Tuana Köse, Neslişah Akar)

Setler: 25-14, 25-15, 25-17

Süre: 71 dakika (23, 24, 24)

Voleybol Misli.com Sultalar Ligi'nin 5. haftasında PTT, Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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