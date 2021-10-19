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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Mimar SinanHakemler: Arzu Uzatöz, Pınar ElmaAydın Büyükşehir Belediyespor: Güldeniz Önal, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Ezgi Bektaş (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıçcı)Mert Grup Sigorta: Cansu...

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Güldeniz Önal, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Ezgi Bektaş (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıçcı)

Mert Grup Sigorta : Cansu Aydınoğulları, Biryukova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Paskova, Merve İkbal Albayrak (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Ayça İsmailçebioğlu, Merve Cepni, Seda Menekşe, Defne Tokol)

Setler: 26-24, 25-17, 24-26, 25-27, 9-15

Süre: 154 dakika (35, 27, 35, 36, 21)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Mert Grup Sigorta, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

AA / Ferdi Uzun - Spor Haberleri
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