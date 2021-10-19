Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Spor
Salon: Mimar SinanHakemler: Arzu Uzatöz, Pınar ElmaAydın Büyükşehir Belediyespor: Güldeniz Önal, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Ezgi Bektaş (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıçcı)Mert Grup Sigorta: Cansu...
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatöz, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Güldeniz Önal, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Ezgi Bektaş (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıçcı)
Mert Grup Sigorta : Cansu Aydınoğulları, Biryukova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Paskova, Merve İkbal Albayrak (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Ayça İsmailçebioğlu, Merve Cepni, Seda Menekşe, Defne Tokol)
Setler: 26-24, 25-17, 24-26, 25-27, 9-15
Süre: 154 dakika (35, 27, 35, 36, 21)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Mert Grup Sigorta, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
AA / Ferdi Uzun - Spor Haberleri