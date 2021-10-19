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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Bilal Çağlar, Tolgacan DinçerKarayolları: Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Yasemin Özel, Merve Nezir, Ceren Karagöl (Selin Navruz, Gerasymova, Zeliha Küçükkardaş)VakıfBank: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Ayşe Melis Gürkaynak, Meryem Boz, Bartsch-Hackley,...

CEYHAN, ADANA (AA) - Salon: TVF Başkent

Hakemler: Bilal Çağlar, Tolgacan Dinçer

Karayolları: Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Yasemin Özel, Merve Nezir, Ceren Karagöl (Selin Navruz, Gerasymova, Zeliha Küçükkardaş)

VakıfBank: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Ayşe Melis Gürkaynak, Meryem Boz, Bartsch-Hackley, Ogbogu (Aylin Acar, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay)

Setler: 16-25, 21-25, 6-25

Süre: 69 dakika (26, 24, 19)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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