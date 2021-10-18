Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:
15.00 Karayolları-VakıfBank (Başkent)
16.00 Bolu Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Karaçayır)
16.30 Yeşilyurt-Galatasaray HDI Sigorta ( Burhan Felek Vestel )
18.00 Kuzeyboru-PTT (Aksaray)
18.00 Eczacıbayı Dynavit-Türk Hava Yolları (Eczacıbaşı)
19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Mert Grup Sigorta (Mimar Sinan)
19.00 Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri