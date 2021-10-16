Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Salon: TVF BaşkentHakemler: Erkan Sarı, Umut MadenMert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Biryukova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Paskova, Merve İkbal Albayrak (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Ayça İsmailçebioğlu, Defne Tokol)Bolu Belediyespor: Kharchenko, Burcu Şentürk, İdil Naz Kanbur,...
BOLU (AA) - Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erkan Sarı, Umut Maden
Mert Grup Sigorta : Cansu Aydınoğulları, Biryukova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Paskova, Merve İkbal Albayrak (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Ayça İsmailçebioğlu, Defne Tokol)
Bolu Belediyespor: Kharchenko, Burcu Şentürk, İdil Naz Kanbur, Ceren Baysal, Havlickova, Elif Uzun (Özlem Güven, Calderon, Şeyma Dilan Öztürk, Çağla Salih, Dilara Yergün)
Setler: 25-17, 22-25, 25-18, 17-25, 15-13
Süre: 129 dakika (25, 29, 27, 29, 19)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 3. hafta maçında Mert Grup Sigorta, Bolu Belediyespor'u 3-2 yendi.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri