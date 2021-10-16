Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Erol Akbulut, Mehmet TopalNilüfer Belediyespor: Ecenur Aksoy, Humay Topaloğlu, Sudenaz Uzun, Deniz Emrelli, Hilal Kocakara, Maglio (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Bytsenko)Karayolları: Gizem Mısra Aşçı, Gerasymova, Merve Nezir, Ayçin Akyol, Tuğçe Ceyhan, Gözde...

CEYHAN, ADANA (AA) - Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal

Nilüfer Belediyespor: Ecenur Aksoy, Humay Topaloğlu, Sudenaz Uzun, Deniz Emrelli, Hilal Kocakara, Maglio (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Bytsenko)

Karayolları: Gizem Mısra Aşçı, Gerasymova, Merve Nezir, Ayçin Akyol, Tuğçe Ceyhan, Gözde Yılmaz (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Fatmanur Yılmaz )

Setler: 25-19, 16-25, 25-17, 25-21

Süre: 120 dakika (27, 29, 31, 33)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor, Karayolları'nı 3-1 yendi.

AA / Sergen Sezgin - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kubilay Aka Bülent Ersoy Derya Tuna
Spor
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Şahap Kavcıoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 18:11:46. #1.11#