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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Seçkin Yener, Mehmet GülGalatasaray HDI Sigorta: Sude Hacımustafaoğlu, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu, Sude Pehlivan)Kuzeyboru: Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Reykhiliuk, Mitchem, Selin...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta : Sude Hacımustafaoğlu, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu, Sude Pehlivan)

Kuzeyboru: Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Reykhiliuk, Mitchem, Selin Arifoğlu, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Hande Korkut, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-11, 25-17, 25-22

Süre: 77 dakika (22, 26, 29)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri
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