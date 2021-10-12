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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: İbrahim Ünal, Hatice Özmen YıldızPTT: Ceren Domaç, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Campos (Simay Kurt, Merve Tanyel, Ece Morova)Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Olga Biryukova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Paskova, Merve İkbal Albayrak (Gizem...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Hatice Özmen Yıldız

PTT: Ceren Domaç, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Campos (Simay Kurt, Merve Tanyel, Ece Morova)

Mert Grup Sigorta : Cansu Aydınoğulları, Olga Biryukova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Paskova, Merve İkbal Albayrak (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Ayça İsmailçebioğlu, Defne Tokol)

Setler: 25-22, 25-23, 25-20

Süre: 93 dakika (31, 31, 31)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesinde PTT, konuk ettiği Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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