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Türk Hava Yolları: 2-3

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Spor
Türk Hava Yolları: 2-3

SALON: AksarayHAKEMLER: İsmail Yıldırım, Zafer ÖzmenKUZEYBORU: Matea İkic, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Selin Arifoğlu, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Fulden Ural, Elif Boran)TÜRK HAVA YOLLARI: Carlini, Polen Ünver, Rabadzhieva, Janset Erkul, Kingdon, Aslı Kalaç...

SALON: Aksaray

HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Zafer Özmen

KUZEYBORU: Matea İkic, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Selin Arifoğlu, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Fulden Ural, Elif Boran)

TÜRK HAVA YOLLARI: Carlini, Polen Ünver, Rabadzhieva, Janset Erkul, Kingdon, Aslı Kalaç (Berin Yıldırım, Van Ryk, Şeyma Ercan)

SETLER: 25-20, 18-25, 25-18, 23-25, 9-15

SÜRE: 145 dakika (28, 30, 36, 35, 16)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2'nci haftasında Kuzeyboru sahasında Türk Hava Yolları'na 3-2 mağlup oldu.


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