Türk Hava Yolları: 2-3
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Spor
SALON: AksarayHAKEMLER: İsmail Yıldırım, Zafer ÖzmenKUZEYBORU: Matea İkic, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Selin Arifoğlu, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Fulden Ural, Elif Boran)TÜRK HAVA YOLLARI: Carlini, Polen Ünver, Rabadzhieva, Janset Erkul, Kingdon, Aslı Kalaç...
SALON: Aksaray
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Zafer ÖzmenKUZEYBORU: Matea İkic, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Selin Arifoğlu, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Fulden Ural, Elif Boran)TÜRK HAVA YOLLARI: Carlini, Polen Ünver, Rabadzhieva, Janset Erkul, Kingdon, Aslı Kalaç (Berin Yıldırım, Van Ryk, Şeyma Ercan)SETLER: 25-20, 18-25, 25-18, 23-25, 9-15
SÜRE: 145 dakika (28, 30, 36, 35, 16)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2'nci haftasında Kuzeyboru sahasında Türk Hava Yolları'na 3-2 mağlup oldu.
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Spor Haberleri