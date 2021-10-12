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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Mimar SinanHakemler: Hakkı Demiralay, Turgut UzunçakmakAydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Güldeniz Önal, Ergül Eroğlu, Pelin Özkılıççı, Szakmary, Emine Arıcı (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Duygu Düzceler, Ezgi Bektaş, Berra Eren, Merve Nur Öztürk)Galatasaray HDI...

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Aslıhan Kılıç, Güldeniz Önal, Ergül Eroğlu, Pelin Özkılıççı, Szakmary, Emine Arıcı ( Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Duygu Düzceler, Ezgi Bektaş, Berra Eren, Merve Nur Öztürk )

Galatasaray HDI Sigorta: Vasilantonaki, Fatma Beyaz, Planinsec, Sude Hacımustafaoğlu, Loana, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Beren Yeşilırmak, Nilay Karaağaç, Zeynep Sude Demirel)

Setler: 27-25, 14-25, 20-25, 21-25

Süre: 117 dakika (30, 29, 30, 28)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

AA / Ferdi Uzun - Spor Haberleri
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