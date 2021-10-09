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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Erkan Sarı, Umut MadenMert Grup Sigorta: Paskova, Merve İkbal Albayrak, Cansu Aydınoğulları, Biryukova, Özge Nur Çetiner, Gonzales (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Ayça İsmailçebioğlu)Karayolları: Gizem Mısra Aşçı, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erkan Sarı, Umut Maden

Mert Grup Sigorta : Paskova, Merve İkbal Albayrak, Cansu Aydınoğulları, Biryukova, Özge Nur Çetiner, Gonzales (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Ayça İsmailçebioğlu)

Karayolları: Gizem Mısra Aşçı, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Merve Nezir, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Fatmanur Yılmaz)

Setler: 25-19, 25-17, 27-25

Süre: 88 dakika (26, 26, 36)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk hafta mücadelesinde Mert Grup Sigorta, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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