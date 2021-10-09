Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Salon: TVF BaşkentHakemler: Erkan Sarı, Umut MadenMert Grup Sigorta: Paskova, Merve İkbal Albayrak, Cansu Aydınoğulları, Biryukova, Özge Nur Çetiner, Gonzales (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Ayça İsmailçebioğlu)Karayolları: Gizem Mısra Aşçı, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz,...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erkan Sarı, Umut Maden
Mert Grup Sigorta : Paskova, Merve İkbal Albayrak, Cansu Aydınoğulları, Biryukova, Özge Nur Çetiner, Gonzales (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Ayça İsmailçebioğlu)
Karayolları: Gizem Mısra Aşçı, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Merve Nezir, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Fatmanur Yılmaz)
Setler: 25-19, 25-17, 27-25
Süre: 88 dakika (26, 26, 36)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk hafta mücadelesinde Mert Grup Sigorta, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.
AA / Musa Samur - Spor Haberleri