Voleybol: Haftanın programı
Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde altıncı hafta maçları oynanacak.
Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde altıncı hafta maçları oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan açıklanan programa göre liglerde maçların programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Bugün:
15.15 Karayolları-Türk Hava Yolları (Başkent Voleybol)
Yarın:
14.30 Yeşilyurt-Aydın Büyükşehir Belediyespor ( Burhan Felek Voleybol)
15.00 Nilüfer Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)
16.00 Bolu Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Bolu Karaçayır)
17.00 Kuzeyboru-Mert Grup Sigorta (Aksaray)
18.00 Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Voleybol)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-PTT (Eczacıbaşı)
AXA Sigorta Efeler Ligi
31 Ekim Pazar:
14.00 Halkbank-Altekma (Başkent Voleybol)
15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Voleybol)
15.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor-Bingöl Solhanspor (Şırnak)
16.00 Yeni Kızıltepespor-Spor Toto (Mardin Kızıltepe Atatürk)
16.00 Sorgun Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Sorgun)
1 Kasım Pazartesi:
14.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş-Tokat Belediye Plevne (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
20.00 Arkas Spor-Ziraat Bankkart (İzmir Atatürk)