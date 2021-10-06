Voleybol: Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası

Voleybol Erkekler 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda yarın başkentte Ziraat Bankkart ile Spor Toto karşı karşıya gelecek.

Ziraat Bankkart ile Spor Toto arasındaki maç, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma, yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanacak, her iki takım seyircisi de müsabakaya alınacak. ???????