Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat BüyükpamukçuCizre Belediyespor: Can Ayvazoğlu, Emin Gök, Seganov, Divis, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun (Umut Demir, Eren Koparıcı, Fatih Uslu, Andaç Kapan, Ahmet Arslan)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan...
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat Büyükpamukçu
Cizre Belediyespor: Can Ayvazoğlu, Emin Gök, Seganov, Divis, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun (Umut Demir, Eren Koparıcı, Fatih Uslu, Andaç Kapan, Ahmet Arslan )
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Caner Çiçekoğlu, Bahov, Uğur Güneş, Graciano, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Berk Dilmenler, Serhat Uzun)
Setler: 26-24, 22-25, 23-25, 25-21, 11-15
Süre: 140 dakika (30, 31, 31, 31, 17)
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri