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Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat BüyükpamukçuCizre Belediyespor: Can Ayvazoğlu, Emin Gök, Seganov, Divis, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun (Umut Demir, Eren Koparıcı, Fatih Uslu, Andaç Kapan, Ahmet Arslan)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan...

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat Büyükpamukçu

Cizre Belediyespor: Can Ayvazoğlu, Emin Gök, Seganov, Divis, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun (Umut Demir, Eren Koparıcı, Fatih Uslu, Andaç Kapan, Ahmet Arslan )

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Caner Çiçekoğlu, Bahov, Uğur Güneş, Graciano, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Berk Dilmenler, Serhat Uzun)

Setler: 26-24, 22-25, 23-25, 25-21, 11-15

Süre: 140 dakika (30, 31, 31, 31, 17)

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu

 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı.

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı.
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