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Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ramazan Çevik, Recep KarakoçAvşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: Umut Durur, Mehmet Alaz, Dosanjh, Cansin Enaboifo, Yiğit Yıldız, Ediz Kaan Fırıncıoğlu (Çağatay Kır, Yusuf Eken, Batuhan Karaca, İlker Esin, Rasul Gün)Spor Toto: Mert Matic, Shoji,...

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Recep Karakoç

Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: Umut Durur, Mehmet Alaz, Dosanjh, Cansin Enaboifo, Yiğit Yıldız, Ediz Kaan Fırıncıoğlu (Çağatay Kır, Yusuf Eken, Batuhan Karaca, İlker Esin, Rasul Gün)

Spor Toto: Mert Matic, Shoji, Burak Güngör, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Sharifi (Ramazan Serkan Kılıc, Muhammed Aray, Vefa Yılmaz, Çağatay Durmaz, Doğan Karakoç)

Setler: 25-23, 14-25, 27-29, 16-25

Süre: 124 dakika (34, 26, 39, 25)

Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler C Grubu maçında Spor Toto, Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-1 yendi.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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Haber: Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley - Haberler Spor
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