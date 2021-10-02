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Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: TVF AnkaraHakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhanSorgun Belediyespor: Orçun Ergün, Wieczorek, Hakan Polat, Danilov, Tymofii, Egecan Avcıl (Deniz İvgen, Ahmet Emre Çetinkaya, Onur Altınkaya, Ali Onur Edis)Arkasspor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, da Silva, Efe Mandıracı, Mc...

Salon: TVF Ankara

Hakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan

Sorgun Belediyespor: Orçun Ergün, Wieczorek, Hakan Polat, Danilov, Tymofii, Egecan Avcıl (Deniz İvgen, Ahmet Emre Çetinkaya, Onur Altınkaya, Ali Onur Edis )

Arkasspor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, da Silva, Efe Mandıracı, Mc Donnell, (Lagumdzija, Caner Dengin, Ali Enis Ay, Bertuğ Öndeş,

Setler: 20-25, 23-25, 17-25

Süre: 81 dakika (25, 31, 25)

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de B grubundaki maçta Arkasspor, Sorgun Belediyespor'u 3-0 yendi.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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