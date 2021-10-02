Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Salon: TVF AnkaraHakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhanSorgun Belediyespor: Orçun Ergün, Wieczorek, Hakan Polat, Danilov, Tymofii, Egecan Avcıl (Deniz İvgen, Ahmet Emre Çetinkaya, Onur Altınkaya, Ali Onur Edis)Arkasspor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, da Silva, Efe Mandıracı, Mc...
Salon: TVF Ankara
Hakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan
Sorgun Belediyespor: Orçun Ergün, Wieczorek, Hakan Polat, Danilov, Tymofii, Egecan Avcıl (Deniz İvgen, Ahmet Emre Çetinkaya, Onur Altınkaya, Ali Onur Edis )
Arkasspor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, da Silva, Efe Mandıracı, Mc Donnell, (Lagumdzija, Caner Dengin, Ali Enis Ay, Bertuğ Öndeş,
Setler: 20-25, 23-25, 17-25
Süre: 81 dakika (25, 31, 25)
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de B grubundaki maçta Arkasspor, Sorgun Belediyespor'u 3-0 yendi.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri