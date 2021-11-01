Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Sadettin Deneri, Ferhat BüyükpamukçuArkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Gabriel, Efe Mandıracı, McDonnell (Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Halit Kurtuluş, Batuhan Avcı)Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, İzzet Alp Akkuş,...
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Sadettin Deneri, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Gabriel, Efe Mandıracı, McDonnell (Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Halit Kurtuluş, Batuhan Avcı)
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, İzzet Alp Akkuş, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Tuinstra (Murat Tokgöz, Berkay Bayraktar, Camejo, Aykut Gedik, Halil İbrahim Yücel)
Setler: 25-22, 22-25, 30-32, 24-26
Süre: 143 dakika (30, 30, 46, 37)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 6. haftanın son maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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