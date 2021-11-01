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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Canan Tükelay - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Ramazan Çevik, Metin KorkutAvşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Arash, Kadir Cin, Mehmet Almaz, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Cansın Ogbai Enaboifo, Yiğit Yıldız (Çağatay Zeka Kır, Tarık Emre Sipahioğlu, Yusuf Eken)Tokat Belediye Plevne: Renee, Mehmet...

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Ramazan Çevik, Metin Korkut

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Arash, Kadir Cin, Mehmet Almaz, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Cansın Ogbai Enaboifo, Yiğit Yıldız (Çağatay Zeka Kır, Tarık Emre Sipahioğlu, Yusuf Eken)

Tokat Belediye Plevne: Renee, Mehmet Hacıoğlu, Hacı Şahin, Arda Bostan, Melo, Fatih Cihan (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Ahmet Can Büyükgöz, Rıfat Kantarcıoğlu)

Setler: 25-22, 25-23,18-25, 25-15

Süre: 124 dakika (31, 32, 31, 30)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 6. hafta maçında Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş evinde Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti.

AA / Canan Tükelay - Spor Haberleri
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