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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Recep KarakoçFenerbahçe HDI Sigorta: Metin Toy, Hidalgo, Mousavi, Oğulcan Yatgın, Louati, Ahmet Tümer (Hasan Yeşilbudak, Muhammet Kaya, Kaan Gürbüz, İzzet Ünver, Burak Mert, Emre Batur)Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Burutay...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Recep Karakoç

Fenerbahçe HDI Sigorta : Metin Toy, Hidalgo, Mousavi, Oğulcan Yatgın, Louati, Ahmet Tümer (Hasan Yeşilbudak, Muhammet Kaya, Kaan Gürbüz, İzzet Ünver, Burak Mert, Emre Batur )

Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, Vahit Emre Savaş (Onurcan Çakır, Yasin Aydın, Melih Sıratça, Beytullah Hatipoğlu)

Setler: 25-17, 22-25, 21-25, 21-25

Süre: 129 dakika (27, 31, 40, 31)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Maçın ilk setinde Hidalgo'nun servisleriyle etkili olan Fenerbahçe HDI Sigorta seti 25-17 kazandı.

Burutay ile file üstünde etkili olmaya başlayan Galatasaray HDI Sigorta rakibinin servislerdeki hatasını da iyi değerlendirdi ve ikinci seti 25-22 aldı.

Köşelerden etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, üçüncü seti de 25-21 kazanarak 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe HDI Sigorta file önünde hücum yapamazken Burutay, Sedlacek ve Torres ile sayılar bulan sarı-kırmızılı ekip, dördüncü sette rakibine 25-21 üstünlük kurdu ve karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım ligdeki beşinci galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe HDI Sigorta ilk kez mağlup oldu.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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