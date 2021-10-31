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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Tolgacan DinçerHalkbank: Selçuk Keskin, Bruno, Vigrass, Ramos, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Caner Ergül, Volkan Döne, Efe Bayram, Aslan Ekşi, Oğuzhan Karasu, Vucicevic)Altekma: Buculjevic, Hamacher, Yunus Emre Tayaz, Weber, Cafer Kırkıt, Ertuğrul...

SELÇUK, İZMİR (AA) - Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Tolgacan Dinçer

Halkbank: Selçuk Keskin, Bruno, Vigrass, Ramos, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Caner Ergül, Volkan Döne, Efe Bayram, Aslan Ekşi, Oğuzhan Karasu, Vucicevic)

Altekma: Buculjevic, Hamacher, Yunus Emre Tayaz, Weber, Cafer Kırkıt, Ertuğrul Gazi Metin (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Altay Demirci, Khani, Halil Dolaşık, Enes Atlı)

Setler: 23-25, 25-17, 25-27, 25-16, 15-13

Süre: 150 dakika (32, 27, 43, 26, 22)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Halkbank, Altekma'yı 3-2 mağlup etti.

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