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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar?Halkbank: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Bruno, Vigrass, Vucicevic (Volkan Döne, Caner Ergül, Efe Bayram, Aslan Ekşi, Abdullah Cam)Cizre Belediyespor: Seganov, Divis, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Fatih Uslu, Emin Gök...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

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Halkbank : Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Bruno, Vigrass, Vucicevic ( Volkan Döne, Caner Ergül, Efe Bayram, Aslan Ekşi, Abdullah Cam)

Cizre Belediyespor: Seganov, Divis, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Fatih Uslu, Emin Gök (Umut Demir, Can Ayvazoğlu, Eren Koparıcı, Selim Demir)

Setler: 25-13, 21-25, 25-20, 25-20

Süre: 108 dakika (23, 27, 28, 30)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Halkbank, konuk ettiği Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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