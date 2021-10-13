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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Kızıltepe AtatürkHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Fatih YaylaYeni Kızıltepespor: Abrahan Alfonso, Onur Kurt, Filip, Bojic, İbrahim Emet, Caner Pekşen (Alperay Demirciler, Ertan Debreli, Hamdi Erkan, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan, Kadir Gürkan Uz)Altekma: Weber, Cafer Kirkit, Ömer Furkan...

FATİH, İSTANBUL (AA) - Salon: Kızıltepe Atatürk

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Fatih Yayla

Yeni Kızıltepespor: Abrahan Alfonso, Onur Kurt, Filip, Bojic, İbrahim Emet, Caner Pekşen (Alperay Demirciler, Ertan Debreli, Hamdi Erkan, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan, Kadir Gürkan Uz)

Altekma: Weber, Cafer Kirkit, Ömer Furkan Dur, Buculjevic, Hamacher, Emre Tayaz, (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Ertuğrul Gazi Metin, Amir Khani, Halil Dolaşık)

Setler: 25-14, 27-25, 23-25, 19-25, 15-7

Süre: 145 dakika (23, 38, 35, 27, 22)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Yeni Kızıltepespor, Altekma'yı 3-2 yendi.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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