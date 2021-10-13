Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Salon: Kızıltepe AtatürkHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Fatih YaylaYeni Kızıltepespor: Abrahan Alfonso, Onur Kurt, Filip, Bojic, İbrahim Emet, Caner Pekşen (Alperay Demirciler, Ertan Debreli, Hamdi Erkan, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan, Kadir Gürkan Uz)Altekma: Weber, Cafer Kirkit, Ömer Furkan...
FATİH, İSTANBUL (AA) - Salon: Kızıltepe Atatürk
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Fatih Yayla
Yeni Kızıltepespor: Abrahan Alfonso, Onur Kurt, Filip, Bojic, İbrahim Emet, Caner Pekşen (Alperay Demirciler, Ertan Debreli, Hamdi Erkan, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan, Kadir Gürkan Uz)
Altekma: Weber, Cafer Kirkit, Ömer Furkan Dur, Buculjevic, Hamacher, Emre Tayaz, (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Ertuğrul Gazi Metin, Amir Khani, Halil Dolaşık)
Setler: 25-14, 27-25, 23-25, 19-25, 15-7
Süre: 145 dakika (23, 38, 35, 27, 22)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Yeni Kızıltepespor, Altekma'yı 3-2 yendi.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri