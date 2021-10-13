Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Tolgacan DinçerZiraat Bankkart: Tuinstra, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Ahmet Samet Baltacı, Halil İbrahim Yücel, Camejo, Murat Tokgöz, İzzet Alp Akkuş, Aykut Gedik)Spor Toto: Ali Deniz Yılmaz,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer

Ziraat Bankkart: Tuinstra, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Ahmet Samet Baltacı, Halil İbrahim Yücel, Camejo, Murat Tokgöz, İzzet Alp Akkuş, Aykut Gedik)

Spor Toto: Ali Deniz Yılmaz, Çağatay Durmaz, Buchegger, Sharifi, Mert Matic, Shoji, (Ramazan Serkan Kılıç, Yüksel Bıdak, Muhammed Aray, Kemal Kayhan, Doğan Karakoç)

Setler: 25-19, 25-16, 16-25, 25-17

Süre: 109 dakika (28, 25, 26, 30)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında başkent derbisinde Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-1 yendi.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin İdo Tatlıses Nihal Yalçın
Spor Ali Koç Burak Elmas Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 19:28:25. #1.11#