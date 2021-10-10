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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutçu, Meryem Tekol PelenkSpor Toto: Shoji, Ali Deniz Yılmaz, Çağatay Durmaz, Buchegger, Sharifi, Matic (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray, Sercan Yüksel Bıdak,Halkbank: Efe Bayram, Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Bruna, Vigrass, Yiğit Gülmezoğlu (Volkan Döne,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Meryem Tekol Pelenk

Spor Toto: Shoji, Ali Deniz Yılmaz, Çağatay Durmaz, Buchegger, Sharifi, Matic (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray, Sercan Yüksel Bıdak,

Halkbank: Efe Bayram, Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Bruna, Vigrass, Yiğit Gülmezoğlu ( Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Vucicevic,

Setler: 25-22, 17-25, 23-25, 18-25

Süre: 127 dakika (35, 28, 35, 29)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında oynanan başkent derbisini Spor Toto'yu 3-1 yenen Halkbank kazandı.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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