Vincenzo Montella: 'Kaybettiğimiz için üzgünüz' - Haberler Spor
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Vincenzo Montella: "Kaybettiğimiz için üzgünüz"

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Spor

- Vincenzo Montella: "Kaybettiğimiz için üzgünüz" Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2-0 mağlup oldukları Yeni Malatyaspor maçı sonrası, "Aslında hepimiz üzgünüz. Soyunma odasında ne kadar üzüldüğümüzü bizler gördük. Maçın en kritik anlarında şans yanımızda değildi.

- Vincenzo Montella : "Kaybettiğimiz için üzgünüz"

ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2-0 mağlup oldukları Yeni Malatyaspor maçı sonrası, "Aslında hepimiz üzgünüz. Soyunma odasında ne kadar üzüldüğümüzü bizler gördük. Maçın en kritik anlarında şans yanımızda değildi. Kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.

Adana Demirspor, ligin 9. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Aslında hepimiz üzgünüz. Soyunma odasında ne kadar üzüldüğümüzü bizler gördük. Maçın en kritik anlarında şans yanımızda değildi. Bazı anlarda şansın hiç bizim yanımızda olmadığını gördük. Bazı pozisyonlarda istediğimiz olmadı. Kaybettiğimiz için üzgünüz" diye konuştu.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica'yı daha önceden de tanıdığını, oynatacağı oyun stilini bildiğini belirten Montella, daha sonra şunları söyledi:

"Kendisini tanıyordum önceden. Romanya'da hiç umulmadık bir takımla şampiyon oldu. İstediğimiz pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik. Maçta kapanacaklarını biliyorduk o nedenle kalite eklememiz gerekiyordu. O nedenle değişiklik yaptık. Maçta kaliteye ihtiyacımız vardı."

Vincenzo Montella: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Vincenzo Montella: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Vincenzo Montella: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Vincenzo Montella:
İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Spor Haberleri
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