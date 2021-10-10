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Viktoria Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda bronz madalya kazandı

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Viktoria Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda bronz madalya kazandı

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Macaristan'da düzenlenen Dünya Yüzme Kupası 200 metre karışıkta bronz madalya kazandı.

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Macaristan'da düzenlenen Dünya Yüzme Kupası 200 metre karışıkta bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, Macariastan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen FINA Dünya Yüzme Kupası'nda 200 metre karışıkta 2.08.94'lük derecesiyle bronz madalya kazanmıştır. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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Haber: Viktoria Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda bronz madalya kazandı - Haberler Spor
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