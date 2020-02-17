17.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:58

SPOR Victor Ruiz: Şampiyonluk imkansız değil

"Sergen hoca ile Abdullah hoca birbirinden çok farklı anlayışa sahip isimler"

"Vida ile iyi bir ikiliyiz"

"Üst üste kazanılan maç serilerine başlamak istiyoruz"

"Bundan önceki sezonlarda bu kadar sakatlanmamıştım"

"Türkiye kararımdan pişman değilim"

"Sergen hoca daha fazla sorumluluk almamızı istiyor"

"VAR'ın ne kadar iyi çalıştığı tartışılır"

Ali DANAŞ/ İstanbul,(DHA) -

Beşiktaşlı futbolcu Victor Ruiz, "Şampiyonluk şansımızın zor olduğu kesin ama imkansız değil" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına bugün başladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde siyah-beyazlı futbolcu Victor Ruiz, açıklamalarda bulundu. İspanyol futbolcu, Medipol Başakşehir maçında üst sıralara biraz daha yaklaşabilmek adına büyük bir fırsatı kaçırdıklarını ifade ederek, "Ama rakiplerimizle direkt oynayacağımız maçlar var. Trabzonspor, Alanyaspor maçlarını kazanabilirsek, üst sıralardaki direkt rakiplerimizle aramızdaki puan farkını kapatmış olacağız" şeklinde konuştu.

"SERGEN HOCA İLE ABDULLAH HOCA BİRBİRİNDEN ÇOK FARKLI ANLAYIŞA SAHİP İSİMLER"

Her hocanın farlı olduğunu dile getiren Victor Ruiz, "Sergen hoca ile Abdullah hoca birbirinden çok farklı anlayışa sahip isimler. Sergen hocayla 2 maçı kazandık, sonrasında Başakşehir gibi önemli bir fırsatta rakibi elimizden kaçırdık. Hala seçeneklerimizi, daha yukarıda olma şansımız var. Hoca ile yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"VIDA İLE İYİ BİR İKİLİYİZ"

Victor Ruiz, Vida ile iyi bir ikili olduklarını, saha içinde birbirlerini anlayabildiklerini ve iyi anlaştıklarını ifade ederek, ligdeki durum ve bu sene yaşadığı sakatlıklar ile ilgili olarak, "6 maç üst üste kazandığımızda da bir Alanya maçı vardı ve orada başlamıştık. Tek hedefimiz ve tek isteğimiz bu. Yine, üst üste kazanılan maç serilerine başlamak istiyoruz. Bundan önceki sezonlarda bu kadar sakatlanmamıştım. Lig değişikliği olabilir, adaptasyon süreci olabilir. Ama en önemlisi şu anda sakat değilim ve oynuyorum" şeklinde konştu.

"TÜRKİYE KARARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM"

İspanya'dan Türkiye'ye transferi hakkında da konuşan Victor Ruiz, "Böyle bir değişikliğe ihtiyacım vardı aslında. İspanya'dan ayrılmama gerekiyordu ve yurt dışında yeni tecrübe edinmem gerekiyordu. Böyle bir karar aldım ve bu karardan dolayı pişman değilim. Adaptasyon sürecimi de tamamladım. Tek gereken, ligin kalanındaki maçları kazanıp önümüzdeki sene Avrupa'da boy göstermek olacak" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de önemli satrforlar olduğuna değinen Ruiz, "Büyük takımların değil, her takımın santrforuna karşı oynamadan önce görüntülerini istiyoruz, güçlü taraflarını izliyoruz. Bütün santrforlara karşı belli bir hazırlığımız oluyor" dedi.

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZIN ZOR OLDUĞU KESİN AMA İMKANSIZ DEĞİL"

Siyah-beyazlı takımın şampiyonluk şansına da değinin İspanyol futbolcu, "Şampiyonluk şansımızın zor olduğu kesin ama imkansız değil" diye konuştu.

"SERGEN HOCA DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMAMIZI İSTİYOR"

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın savunma oyuncularından daha fazla sorumluluk almalarını istediğini ifade eden Ruiz, "Hoca top bizde olduğu anlarda, daha fazla sorumluluk almamızı istiyor. Topsuz oyunda da hücum oyuncusuna daha yakın olmamızı istiyor. Bu da arkada geniş bir alan bırakıyor ama her hocanın kendisine göre bir oyun anlayışı ve sistemi var" dedi.

"VAR'IN NE KADAR İYİ ÇALIŞTIĞI TARTIŞILIR"

Victor Ruiz, son olarak ise Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması ile ilgili olarak şunlari dile getirdi: "VAR sistemi geldikten sonra hakemlerden daha az hata yapmaları bekleniyor ama hakemler her zaman hata yapıyor. VAR sisteminin de ne kadar iyi çalıştığı tartışılır. Beşiktaş açısından bakarsak, hakemler bizim lehimize mi yoksa aleyhimize mi karar verdi, bunun muhasebesini yapamayacağım. Hakemlerde aramak yerine, kendi sorumluluğumuzu artırırsak, takım olarak oyuncu olarak daha fazla sorumluluk alırsak, sonuçtan daha fazla faydalı çıkarız."

Kaynak: DHA

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