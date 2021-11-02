'Vicdan Takımı Pes Etmez' Kulübü, Tuzla Belediyesi sporcuları ile bir araya geldi

ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - Çocukları kötü alışkanlıklardan kurtarmak için antrenör Doğukan Çınar'ın gönüllü çalışmaları ile kurulan 'Vicdan Takımı Pes Etmez' Kulübü sporcuları, Rol Model Buluşmaları kapsamında Tuzla Belediyesi sporcuları ile bir araya geldi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde çocukların kötü alışkanlıklara bulaşmaması için 2017 yılında antrenör Doğukan Çınar'ın gönüllü çalışmaları ile kurulan 'Vicdan Takımı Pes Etmez' Kulübü başarıları ile göz kamaştırmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 'Vicdan Takımı Pes Etmez' Kulübü, ilk antrenmanlarını park içerisinde bulunan spor aletlerinde gerçekleştirdi. 2019 senesinde spor kulübü olmak için harekete geçen antrenör Doğukan Çınar ve sporcuları, ilk spor salonunu da açtı. Dünya Çocuk Hakları Günü'ne denk getirilen açılışa Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da katıldı. Spor salonu açıldıktan sonraki 2 yıl boyunca yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda dereceli sporcular yetiştirilirken, her ay Rol Model Buluşmaları da gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, 'Vicdan Takımı Pes Etmez' Kulübü sporcuları Tuzla Belediyesi sporcuları ile bir araya geldi. Tuzla Belediyesi sporcuları tecrübelerini 'Vicdan Takımı Pes Etmez' Kulübü sporcularına aktardı.

"Parkta yetişen çocuklardan dereceli sporcular çıktı"

Spor Kulübü'nün nasıl ortaya çıktığını anlatan antrenör Doğukan Çınar," 2017 senesinde ben gençleri bir oyun parkında toplayarak gönüllü olarak spor egzersizleri yaptırdım. Bir süre geçtikten sonra çocuklar sporu ve takımlaşmayı o kadar benimsedi ki takım kuralım dedik. Takım ismi olarak vicdan ismini belirledik. Çünkü vicdan hepimizi bir araya getiren ortak bir duyguydu. 2 sene boyunca o parkta antrenmanlarımızı devam ettirerek ferdi lisanslar ile spor müsabakalarına kazandırdık. 2 sene sonunda bir spor salonu açalım, kışın spor yapmaya devam edelim dedik. Daha sonra bir dernek kurduk. Derneğimizin açılışını, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yaptık. Bu spor kulübümüzün açılışını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yaptı. Onun üzerinden bir sene geçti ve bizler mahallemize bir tane de kütüphane açtık. Kütüphane açılışını da Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yaptık. Parkta yetişmiş çocuklardan Türkiye Şampiyonları, Avrupa dereceleri, Dünya dereceleri çıktı " dedi.

"Vicdan Spor Kulübü çocukları kötü alışkanlıklardan koruyan bir kulüptür"

Doğukan Çınar, "Vicdan Sanat Spor Kulübü çocukları kötü alışkanlıklardan spor yolu ile koruyan bir spor kulübüdür. Spor Kulübü'nü kurmadan önce ben çocuklara bir parkın içerisinde spor egzersizleri yaptırıyordum. Bu egzersizleri yaptırmamdaki amaç çocukları koruyabilmekti. Çünkü çevremizde kötü alışkanlar edinebilmek çok yüksek bir ihtimal. Bir uyuşturucu problemi var ve insanlar çok genç yaşta bunlara bağımlı olabiliyorlar. Bunu spor yolu ile engellemek ve çocukları topluma kazandırmak istedim. Takımımızdaki çocukların çoğu henüz kötü alışkanlık elde etmemiş, tertemiz çocuklardır. Spor yolu ile hedefimiz o çocukları hiç kötü alışkanlıklar edinmeden topluma kazandırmak ve güçlü, donanımlı bireyler yetiştirmek" dedi.

"Tuzla Belediye Başkanı Dr Şadi Yazıcı'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projeye destek verdiğini belirten Çınar, "Spor faaliyetlerimiz devam ederken biz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na projemizi sunduk. Projemiz Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından destek gördü. Projemizin adı 'Vicdan Takımı Pes Etmez.' Spor salonumuz için, faaliyetlerimiz için ve bugün düzenlenen Rol Model Buluşmaları için Gençlik ve Spor Bakanlığı bizlere destek veriyor. Onun haricinde Tuzla Belediyesi'nin çok ciddi desteğini gördük. Zonguldak ilçesinde düzenlenen Boks Şampiyonası'na gittik. Oradaki ulaşım ve turnuva süresince ulaşımımız konusunda Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı bizlere destekte bulundu. Buradan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - İSTANBUL