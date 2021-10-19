Veteran milli güreşçilerden Yunanistan'da iki madalya
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Yunanistan'da düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda Hamza Ergut gümüş, Ayhan Özdemir ise bronz madalya kazandı.
Yunanistan'da düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda Hamza Ergut gümüş, Ayhan Özdemir ise bronz madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Loutraki kentinde düzenlenen şampiyonada serbest stilde B kategorisi 100 kiloda Hamza Ergut'un finalde Polonyalı Krzstyzof Czerczak'a yenildiği ve gümüş madalyada kaldığı belirtildi.
E kategorisinde 88 kiloda mindere çıkan Ayhan Özdemir'in ise üçüncülük maçında Kazakistan'dan Kalkabay Bopayev'i yenerek bronz madalyanın sahibi olduğu kaydedildi.
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri